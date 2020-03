Das lässt Yeliz Koc (26) nicht auf sich sitzen! Seit einigen Tagen verbringt Oliver Pocher (42) seine Zeit hauptsächlich damit, sich über zahlreiche Influencer lustig zu machen und deren Verhalten in Anbetracht der aktuellen Lage zu kritisieren. Nachdem er Yeliz' On-Off-Freund Johannes Haller (32) kürzlich eine ordentliche Standpauke gehalten hatte, war jetzt die Beauty selbst an der Reihe. Weil Oli heftig über die Beziehung des Paares gelästert hat, meldet sie sich nun zu Wort – und schießt gegen den Comedian.

In seinem Instagram-Diss hatte der 42-Jährige darüber gewitzelt, dass sich die Bachelor in Paradise-Bekanntheiten in einer Flirtshow – beziehungsweise in seinen Worten: auf einem "Bumsberg" – kennengelernt haben. Diese Aussage geht der Dunkelhaarigen ziemlich gegen den Strich. Sie stichelt zurück: "Wenn jemand sich darüber lustig macht, wo manche Menschen sich kennen- und lieben gelernt haben, aber seine eigene Frau auf Tinder kennengelernt hat." Tatsächlich hat der Comedy-Star seine Ehefrau Amira damals im Netz kennengelernt.

Erst vor wenigen Wochen hatte sie schon einmal mit einem Seitenhieb gegen Oli für Aufregung gesorgt. Zu Teenager-Zeiten sei es nämlich zu einem Kuss gekommen. "Ich war damals 18 oder 19, also ungefähr in dem Alter, in dem Laura jetzt ist", meinte sie und fand es deswegen unpassend, dass der Scherzkeks stets den Altersunterschied von Laura Müller (19) und Michael Wendler (47) ins Lächerliche ziehe.

Chris Emil Janßen / ActionPress Yeliz Koc und Johannes Haller

TVNOW Amira M. Aly und Oliver Pocher bei "Pocher vs. Wendler – Schluss mit lustig!"

Instagram / _yelizkoc_ Elton, Yeliz Koc und Oliver Pocher bei einem Event



