Josephine Welsch nimmt ihren XXL-Kugelbauch mit Humor! Die ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin ist zurzeit in freudiger Erwartung. Jedoch bekommt ihr Sohn Tristan nicht nur ein kleines Geschwisterchen, sondern gleich zwei auf einmal – Josephine erwartet nämlich Zwillinge! Und das sieht man ihr im letzten Trimester der Schwangerschaft nun auch richtig an: In ihrem neusten Posting amüsiert sich die werdende Mutter über ihren riesigen Babybauch.

Via Instagram teilte Josephine einen Schnappschuss von sich und Söhnchen Tristan im Schwimmbad. Absoluter Hingucker ist natürlich die kugelrunde Körpermitte der Blondine, die mit ein paar Poolnudeln im Wasser planscht. "Rettet die Wale", witzelt sie in der Bildunterschrift. "Ich für meinen Teil bin fast völlig bewegungsunfähig, Wasser ist mein Element, weil die Schwerkraft mal weg ist. Aber schwimmen kann ich auch nicht, weil mich dieser unglaubliche Brauch nach unten zieht und ich nach einer halben Bahn schon platt bin", berichtet die Schauspielerin weiter.

Danach gibt Josephine noch ein kleines Update zu ihren Babys: "Wunderschön zu sehen, wie viel Power die beiden jetzt mittlerweile haben, die Riesenmurmel hat ein reges Eigenleben, was unglaublich faszinierend ist aber jetzt oft auch sehr schmerzhaft." Was sagt ihr zu dem Foto? Stimmt in unserer Umfrage unter dem Artikel ab!

Instagram / josephine_welsch Josephine Welsch mit ihrem Sohn Tristan

Instagram / josephine_welsch Josephine Welschs Babybauch am 6. März 2020

Instagram / josephine_welsch Josephine Welsch, Schauspielerin und Influencerin



