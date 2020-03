An diesem Tag soll Herzogin Kate (38) im Mittelpunkt stehen! Die Frau von Prinz William (37) ist nicht nur Mitglied der britischen Königsfamilie, sondern auch engagierte, mehrfache Mutter. Nach Prinz George (6) und Prinzessin Charlotte (4) brachte die Herzogin von Cambridge mit Prinz Louis (1) im April 2018 ihr drittes Kind zur Welt. Während in Deutschland die Mütter Anfang Mai geehrt werden, feiern die Briten bereits am 22. März den Muttertag. Doch wie verbringt die 38-Jährige den besonderen Feiertag?

Kate wird den Tag auf alle Fälle im engsten Kreis ihrer Familie feiern. Wie Hello berichtet, soll sich die brünette Schönheit mit ihrem Mann und den Kindern derzeit in ihrem Landhaus in Norfolk aufhalten. Dort sollen die fünf auch schon am vergangenen Wochenende gesehen worden sein.

Von ihrem ältesten Sprössling durfte sich Kate über ein ganz besonderes Geschenk freuen: Der Sechsjährige schenkte seiner Mami eine selbst gebastelte Karte mit aufgemaltem Blumenstrauß. Das Kunstwerk teilte die stolze Mutter auf dem Instagram-Profil der Royals.

Getty Images Herzogin Kate im März 2020

Getty Images Herzogin Kate mit Prinz William, Prinz George und Prinzessin Charlotte, September 2016

Instagram / kensingtonroyal Prinz Georges Geschenk zum Muttertag 2020



