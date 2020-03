Aufregende Zeiten für Anna-Maria Zimmermann (31)! Am Dienstagmittag überraschte die Schlagersängerin ihre Fans mit süßen Neuigkeiten: Gemeinsam mit ihrem Ehemann Christian erwartet sie aktuell ein zweites Kind! Tatsächlich ist ihre Schwangerschaft auch schon ziemlich weit fortgeschritten: Die Zweifach-Mama in spe hat schon gut die Hälfte geschafft und befindet sich bereits in der 20. Woche. Wie geht es Anna-Maria bisher, hat sie irgendwelche der typischen Beschwerden wie Übelkeit oder Gereiztheit?

Auch diese Frage beantwortete die 31-Jährige nun in einem ausführlichen Livestream auf Instagram. "Ich habe nichts, ich hab genauso nichts, wie ich es bei Matti nicht hatte", jubelt Anna-Maria. "Mir war nicht einmal schlecht." Der Mama geht es offenbar prächtig – wie steht es um ihr Baby? Auch hier kann die Blondine sich nicht beschweren: "Mein Bauchzwerg ist fit und froh und munter."

Ihre beiden Schwangerschaften würden sich bisher in den meisten Punkten kaum unterscheiden – bis auf das Wachstum ihres Babybauchs! "Gefühlt fühle ich mich mehr, weil der Bauch viel schneller da war. Jetzt war der sofort da", erklärt die Musikerin. "Die Hebamme meinte aber, das ist normal."

