Huch, was ist denn in Daniela Katzenberger (33) gefahren? Normalerweise kennt man man die Reality-TV-Bekanntheit als echte Sportliebhaberin: In regelmäßigen Posts im Netz demonstriert sie am laufenden Band, wie viel Zeit sie im Fitnessstudio verbringt. Wegen der aktuellen Lage sind jegliche Gyms allerdings geschlossen. Das macht sich mittlerweile wohl auch körperlich bei der Kultblondine bemerkbar, wie sie nun im Netz witzelte!

Dieser Instagram-Post auf dem Social-Media-Account der 33-Jährigen dürfte für etliche Lacher gesorgt haben. Das Foto zeigt die Frau von Lucas Cordalis (52) in ihrem Wohnzimmer auf Mallorca. Auf der Insel herrscht mittlerweile eine strikte Ausgangssperre, weshalb die Influencerin wohl besonders viel Zeit auf dem Sofa verbringt – offenbar mehr, als ihr lieb ist: "Wenn du langsam ein Teil der Couch wirst", scherzte die Blondine in der Bildunterschrift der Aufnahme. Der Kommentar hätte dabei gar nicht zutreffender formuliert sein können!

Auf dem Pic stehen die Teile ihrer Eck-Couch etwas auseinander – und siehe da: Die Lücke zwischen den Sitzmöbeln füllt die frischgebackene Couch-Potato doch glatt selbst aus! Mit den geschickt platzierten Kissen könnte Daniela tatsächlich als fleischgewordenes Bestandteil des Sofas durchgehen. Ihre Follower sind von dem Upload hin und weg: "So lustig" und "Klasse, uns geht es teils auch so", fühlt die Community mit der Mutter von Sophia Cordalis (4) mit.

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger, Influencerin

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger, Lucas und Sophia Cordalis

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger und Sophia Cordalis

