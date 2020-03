Das gab es in über 25 Jahren Unter uns-Geschichte noch nie: Zum allerersten Mal wird ein Musiker in der täglichen Serie performen. Das Schiller, die Stammkneipe für Bewohner der Schillerallee, wird dafür zum Konzert-Hotspot – und bietet in Zukunft ausgewählten Künstlern im wahrsten Sinne des Wortes eine sehr große Bühne. Der Premiere-Act steht auch schon fest, hat seinen TV-Gig sogar bereits hinter sich: Pop-Newcomer Joel Brandenstein (36) durfte als Erster seine Songs vor den "Unter uns"-Kameras zum Besten geben.

"Das ist auf jeden Fall eine Ehre. Ich kann jetzt immer sagen: Ich war der Erste", freut sich Joel gegenüber Promiflash. Dass das Format Shootingstars jetzt so eine Chance bietet, findet der "Frei"-Interpret super. "Es ist alles sehr schnelllebig geworden durch Streaming, CDs werden nicht mehr so viel gekauft." Als Sänger sei man daher "dankbar über jeden Support, über jede Fläche, die man bekommt, um Leute zu erreichen."

Zwar freut sich Joel auf die Ausstrahlung seiner Mini-Performance – dennoch ist die YouTube-Größe auch ganz schön nervös. "Ich bin gespannt, wie ich dann im Fernsehen aussehen werde." Er hoffe, dass er "halbwegs authentisch" rüberkomme und sich selbst in Anführungszeichen "gut gespielt habe". Ein klein wenig muss sich der 36-Jährige noch gedulden: Die "Unter uns"-Folge mit Joel Brandenstein wird voraussichtlich am 29. Mai 2020 bei RTL ausgestrahlt.

MG RTL D / Bernd Jaworek Die "Unter uns"-Stars

Facebook / Joel Brandenstein Joel Brandenstein, Musiker

MG RTL D / Stefan Behrens Der Cast von "Unter uns" in der Folge 6.000 der Vorabendserie



