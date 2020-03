Rita Ora (29) bedankt sich bei ihrer Mama. Am vergangenen Sonntag war Muttertag in Großbritannien und Nordirland. Viele Prominente posteten Fotos und schrieben liebe Worte, um zu zeigen, wie sehr sie ihre Mütter schätzen. Anstelle eines simplen Postings bereitete Rita ihrer Mama Vera Ora ein besonderes Geschenk. Die "Ritual"-Sängerin malte ein Bild für sie und dankte ihr dabei von ganzem Herzen.

In einem Instagram-Video zeigt die 29-Jährige jetzt, wie sie das Bild für ihre Mutter angefertigt hat. Zu sehen sind darauf sie selbst und ihre Mutter, darüber der Schriftzug "Happy Mother's Day". Inspiriert hätten sie ihre Lieblingskünstler wie Keith Harring oder Cy Twombley. "Hier ist eine Anleitung zu dem Bild, das ich dir gemalt habe. Vielen Dank für die Arbeit, die du leistest", schrieb sie zu dem Video.

Doch sie bedankte sich nicht nur bei ihrer Mutter. Da Vera als Psychiaterin arbeitet, nutzte ihre Tochter auch die Gelegenheit, sich an alle anderen Ärzte und Krankenpfleger im britischen Gesundheitswesen zu wenden. "Wir lieben und schätzen euch! Ich bin so stolz auf euch alle", lobte Rita all die medizinisch Angestellten, die momentan rund um die Uhr wegen der Corona-Krise im Einsatz sind.

Instagram / ritaora Rita Ora im März 2020

Instagram / veraora Vera Ora und Rita Ora im April 2019 im Kosovo

Getty Images Rita Ora bei den GQ Men Of The Year Awards 2019

