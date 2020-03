Können sich Fans bei Promis unter Palmen auf einen Rosenkrieg der Extraklasse freuen? Immerhin nahmen an dem tropischen TV-Wettstreit in Thailand auch zwei Ex-Partner teil, nämlich Promi Big Brother-Siegerin Janine Pink (32) und ihr Verflossener Tobias Wegener (26), den sie im Fernsehcontainer kennengelernt hatte. Blöd nur, dass sich die Wege der beiden damals recht schnell und vor allem unschön wieder getrennt haben. Laut eines Inselbewohners sei das Wiedersehen aber geradezu zivil abgelaufen.

Promiflash sprach mit Motivationstrainer Bastian Yotta (43), dessen Statement zum Tobine-Treffen nun jegliche Streitspekulationen lahmlegen könnte: "Ich finde, beide haben das super gelöst. Ganz klar. Auf jeden Fall. Ich fand das großartig von beiden und sehr vorbildlich", blickte er auf seine Zeit mit den einstigen Turteltauben zurück. So seien Tobi und Janine sehr respektvoll miteinander umgegangen. Kein Wunder also, dass Basti sowohl in ihr als auch in ihm angenehme Gesprächspartner gefunden hat.

"Ich bin mit Janine supergut zurechtgekommen und ich bin auch mit Tobi supergut zurechtgekommen. Ich habe einfach gesagt: 'Freunde, jeder hat seinen eigenen Blickwinkel, das ist ganz klar. Versucht es einfach mit Ehre und Fairness anzugehen und jetzt nicht eine Schlammschlacht zu starten'", erklärte der Muskelmann. Er habe die Reality-Stars vorher nicht gekannt und habe sich somit ganz unvoreingenommen an die beiden herangetastet.

