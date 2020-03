Reality-TV-Fans dürfen gespannt sein: Bald wird das brandneue Konzept Promis unter Palmen das erste Mal im TV laufen! In dem Format kämpfen zehn Prominente vor der traumhaften Kulisse Thailands in verschiedenen Challenges um den Sieg – und eine 100.000-Euro-Prämie. Ronald Schill (61) dürfte dabei als ehemaliger Politiker zu den eher unbekannten Kandidaten zählen. Wie sich der Jurist wohl unter den anderen Teilnehmern schlagen wird?

Promiflash sprach mit "Promis unter Palmen"-Kandidat Matthias Mangiapane (36) im Anschluss an die Dreharbeiten zum Interview und hat sich dabei nach seinem Kollegen erkundigt! "Ich glaube, dass Ronald allgemein ein Eigenbrödler ist und sich ungern in eine Gruppe einfügt. Er ist im Grunde eher Einzelkämpfer als Teamplayer", berichtete der einstige Dschungelcamp-Star. Dennoch war Matthias sich sicher: "Ich denke, dass er sein Bestmögliches getan hat."

Wenig überraschend hat Ronald in der jüngsten Promiflash-Umfrage nach dem bisherigen Favoriten der Fans nicht gut abgeschnitten: Die Leser voteten den einstigen zweiten Bürgermeister Hamburgs auf den drittletzten Platz. Auf wen sie sich hingegen am meisten freuen? Tobias Wegeners (26) Ex und Promi Big Brother-Gewinnerin Janine Pink (32)! Sie führt das Beliebtheitsranking mit einem deutlichen Vorsprung an.

Anzeige

Instagram / matthiasmangiapane Matthias Mangiapane, Reality-TV-Star

Anzeige

Sascha Steinbach/Getty Images Ronald Schill bei einer "Promi Big Brother"-Liveshow 2014

Anzeige

Instagram / janinepinkofficial Janine Pink, "Promis unter Palmen"-Kandidatin 2020



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de