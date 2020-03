Bereits seit Längerem ist bekannt, dass Promis unter Palmen Shows wie Promi Big Brother Konkurrenz machen will. Am 25. März geht das neue Trash-Format dann endlich an den Start und verspricht mit zehn mehr oder weniger bekannten VIPs jede Menge Unterhaltung. Neben Désirée Nick (63), Bastian Yotta (43) und Tobias Wegener (26) werden sich unter anderem auch Evanthia Benetatou (27) und Janine Pink (32) der Herausforderung stellen – und die Promiflash-Leser haben schon jetzt einen klaren Favoriten auf den Sieg!

Die "Promi Big Brother"-Gewinnerin von 2019 steht bei den Usern ganz hoch im Kurs. In einer Promiflash-Umfrage (Stand 02. März, 23:30 Uhr) stimmten sage und schreibe 3.979 von 8.547 Fans (46,6 Prozent) für die 32-Jährige ab. Ex-Bachelor in Paradise-Kandidatin Carina Spack landete bei dem Voting auf Platz zwei – für sie voteten 1.484 Leser (17,4 Prozent). Dahinter platzierte sich Désirée Nick mit 987 Stimmen (11,5 Prozent).

Im Mittelfeld landeten bei dem Stimmungsbild Matthias Mangiapane (36), der ehemalige Love Island-Schnuckel Tobias, Fitness-Coach Bastian und Claudia Obert. Mit gerade einmal 128 Stimmen (1,5 Prozent) katapultierten die Promiflash-User Ronald Schill (61) auf den drittletzten Platz. An vorletzter Stelle reihte sich Evanthia in dem Ranking mit mickrigen 123 Votes (1,4 Prozent) ein. Nur 54 Leser (0,6 Prozent) stimmten für Ennesto Monté (45), der damit das Schlusslicht bildete.

Instagram / fit_tobi93 Tobias Wegener, "Promis unter Palmen"-Kandidat

SAT.1 / Richard Hübner Die zehn Teilnehmer von "Promis unter Palmen"

Instagram / evanthiabenetatou Evanthia Benetatou, Reality-TV-Gesicht

