Mark Ronson (46) sorgt für einen selten süßen Moment! Der Musikproduzent ist seit 2020 wieder vergeben. Die Glückliche an seiner Seite: Grace Gummer (35), die Tochter von Hollywoodstar Meryl Streep (72). Im vergangenen Jahr gingen die beiden dann sogar einen weiteren Schritt und heirateten. Ihre Liebe halten sie größtenteils jedoch aus der Öffentlichkeit heraus – umso mehr dürften sich ihre Fans nun über einen aktuellen Pärchenauftritt freuen!

Am Mittwochabend besuchten Mark und Grace in New York die Geburtstagsparty von Musiklegende Clive Davis (90). Auf dem roten Teppich posierte das Ehepaar auch für die Fotografen – den seltenen Moment hielten diese natürlich fest. Während Mark zu dem besonderen Anlass einen schlichten schwarzen Smoking trug, strahlte seine Grace in einem hellblauen, funkelnden Abendkleid.

Zu der Feier erschienen neben Mark und Grace auch weitere Promis. Musiker Barry Manilow (78), Rapper Wyclef Jean (52) und auch Talkmasterin Gayle King (67) standen auf der Gästeliste, ebenso Designerin Vera Wang. Katharine McPhee (38) und David Foster (72) bezauberten die Fotografen ebenfalls mit ihrem Geturtel auf dem roten Teppich.

Anzeige

Getty Images Mark Ronson im April 2019

Anzeige

Getty Images Mark Ronson und Grace Gummer bei der Geburtstagsfeier von Clive Davis 2022

Anzeige

Getty Images David Foster und Katharine McPhee bei der Geburtstagsparty von Clive Davis

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de