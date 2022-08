Zum ersten Hochzeitstag: Mark Ronson teilt Liebeserklärung

Mark Ronson (46) widmet seiner Auserwählten rührende Worte! In Sachen Liebe könnte es für den britischen DJ aktuell wohl nicht besser laufen. Seit Herbst 2020 ist der "Uptown Funk"-Interpret mit Grace Gummer (36) zusammen, der Tochter von Schauspiellegende Meryl Streep (73). Nur wenige Monate später verlobte sich das Paar – die Hochzeit folgte im September vergangenen Jahres. Wie happy der Musikproduzent mit seiner Liebsten ist, teilte er nun mit der ganzen Welt. Zum ersten Jahrestag meldete sich Mark jetzt mit einem süßen Pärchen-Post im Netz!

Via Instagram feierte Mark am Montag seinen ersten Jahrestag mit Ehefrau Grace, indem er eine niedliche Bilderreihe des Paares postete. Neben einem Foto in schicker Abendgarderobe teilte der 46-Jährige auch einige Urlaubseindrücke der beiden vor einem traumhaften Sonnenuntergang. "Vielleicht habe ich einfach den unglaublichsten Menschen geheiratet. Herzlichen Glückwunsch zum Jahrestag an meine Liebste. Du hast mich glücklicher gemacht, als ich es mir je hätte vorstellen können", schwärmte er in seinem Post.

Auch die Tatsache, dass die zwei vor den Traualtar getreten waren, machte Mark im vergangenen Jahr via Social Media öffentlich. "Ich hoffe, ich verbringe jeden dieser Geburtstag an deiner Seite bis zu meinem letzten Tag. Und darüber hinaus. Für immer und ewig dein (und ja, wir haben geheiratet)", hieß es damals in einem Beitrag zu seinem Ehrentag.

BFA / ActionPress Grace Gummer und Mark Ronson im Juli 2021

Instagram / iammarkronson Mark Ronson und Grace Gummer

Getty Images Mark Ronson und Grace Gummer bei der Geburtstagsfeier von Clive Davis 2022

