Erwartet Behati Prinsloo (31) tatsächlich ihr drittes Kind? Erst vor gut zwei Jahren durften sich das schöne Model und Ehemann Adam Levine (41) über erneuten Nachwuchs freuen: Nach Töchterchen Dusty Rose (3) erblickte deren kleine Schwester Gio Grace (2) das Licht der Welt. Seitdem genießen die vier das Leben als kleine Familie. Doch stößt nun noch ein weiterer Spross dazu? Behatis Fans sind sich da ziemlich sicher!

Auf ihrem Instagram-Profil veröffentlichte die gebürtige Südafrikanerin am Montag ein Foto, das die Spekulationen antrieb: Der Schnappschuss zeigt unscharfe, schwarz-weiße Umrisse, die der Nahaufnahme eines Ultraschallbilds ähnlich sehen. Die Follower der Victoria's Secret-Beauty sind sich einig: Behati verkündet damit ihre dritte Schwangerschaft! "Ohh, du bist schwanger!" und "Das ist das süßeste Ultraschallbild, das ich je gesehen habe!", kommentierten ihre Bewunderer den Post.

Doch der Wunsch der Insta-Abonnenten scheint nicht in Erfüllung zu gehen: Wie ein Bekannter von Behati und Adam gegenüber Us Weekly erklärte, sei die zweifache Mama nicht in anderen Umständen. Das verschwommene Bild entstamme ganz einfach der fotografischen Fähigkeiten einer ihrer Töchter, die das Foto aus Versehen hochgeladen habe.

Anzeige

Getty Images Behati Prinsloo und Adam Levine

Anzeige

Instagram / behatiprinsloo Behati Prinsloo und Adam Levine mit ihren Töchtern Dusty Rose und Gio Grace

Anzeige

Kevin Winter/Getty Images Behati Prinsloo bei der LACMA Kunst- und Filmgala, 2017



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de