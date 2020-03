Dürfen die Köln 50667-Fans sich etwa auf ein Mega-Comeback freuen? Noch vor rund sechs Jahren hatte auch Meike Weber, gespielt von Pia Tillmann (32), zum Cast der beliebten Vorabend-Soap gehört. Zur Erinnerung: Meike war damals mit Alex (Ingo Kantorek, ✝44) verlobt, doch 2014 wartete ein Schock auf die Zuschauer: Alex' Ex verließ Köln, um ihre Freundin Alina für längere Zeit in London zu besuchen. Kehrt die Figur Meike irgendwann zurück an den Rhein?

Offenbar ja! Das berichtet nun das Onlinemagazin Quotenmeter. Demnach soll Pia wieder bei "Köln 50667" einsteigen! Der Zeitpunkt würde passen: Schließlich ist sie erst vor wenigen Monaten bei ihrem vorherigen Format Krass Schule – Die jungen Lehrer ausgestiegen. Doch was sagt der Sender RTL2 dazu? "Wechsel im Cast gehören ganz natürlich zum Lebenszyklus unserer Reality-Soaps. In der Tat werden die Zuschauer von 'Köln 50667' in den kommenden Monaten das eine oder andere bekannte Gesicht wiedersehen", erklärt ein Sendersprecher auf Promiflash-Anfrage. "Bis dahin wird es allerdings noch etwas dauern. Details geben wir wie immer rechtzeitig vor Ausstrahlung bekannt." Ein Dementi klingt definitiv anders!

Das gleiche gilt laut Sendesprecher für die RTL2-Daily Berlin - Tag & Nacht! Wer genau wieder einsteigen wird, ist auch hier noch nicht bestätigt worden. Genug ehemalige Gesichter, über die die Fans sich riesig freuen würden, gibt es durchaus. Zum Beispiel würden die ehemalige Alina-Darstellerin Saskia Beecks (31) oder die Ex-Jessi-Darstellerin Chameen Loca (30) sicherlich für Jubel sorgen.

Instagram / piatillmann Pia Tillmann, Januar 2020

Instagram / piatillmann Pia Tilmann im Sommer 2019

Instagram / saskiabeecks Saskia Beecks im März 2020

Würdet ihr euch freuen, wenn Pia zu "Köln 50667" zurückkehrt? Ja, total! Das muss nicht sein... Abstimmen Ergebnis anzeigen



