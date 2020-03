Am liebsten nimmt sie sich selbst auf die Schippe! Amy Schumer (38) ist im Mai vergangenen Jahres zum ersten Mal Mutter geworden. Schon kurz nach der Entbindung machte die Komikerin keinen Hehl daraus, dass sie lange nicht so schnell wieder in Form sein wird, wie so manches Model. Mittlerweile sind ihre letzten Baby-Pfunde aber auch geschmolzen – für das TV-Gesicht der Moment für eine neue Karriere? Amy will für Kim Kardashians (39) Modelabel auf den Laufsteg!

In ihrer Instagram-Story teilte die 38-Jährige vor wenigen Tagen einen witzigen Schnappschuss von sich in Kims Shapewear-Kollektion Skims. Ziemlich lässig posierte die Mutter eines Sohnes in dem Bauchweg-Höschen und schrieb dazu: "Kim, ich bin da und werde für dich auf dem Catwalk laufen." Ob die 39-Jährige Amys Angebot annimmt? Bisher hat sich die Unternehmerin noch nicht zu der witzigen Aktion geäußert.

Im Oktober vergangenen Jahres machte die "I Feel Pretty"-Darstellerin einmal mehr deutlich, dass sie sich mit ihrem After-Baby-Body nie gestresst hat. Nachdem Jessica Simpson verkündet hatte, dass sie sechs Monate nach der Geburt 46 Kilo weniger wiegt, kontert Amy auf die Abnehmerfolge ihrer Kollegin mit einem witzigen Spruch. "Ok Simpson! Ich habe viereinhalb Kilo und 100 Dollar an meine Schwester beim Pokern verloren", schrieb sie im Netz.

Instagram / amyschumer Amy Schumer, US-amerikanische Komikerin

Jeff Hahne/Getty Images for Oprah Amy Schumer im Januar 2020

Getty Images Jessica Simpson im Februar 2020



