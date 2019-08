Sie kann es einfach nicht oft genug sagen! Im Mai ist Amy Schumer (38) zum ersten Mal Mutter geworden und lässt ihre Fans seitdem immer wieder an ihrem neuen Leben mit Baby teilhaben. Erst vor Kurzem verschlug es die Komikerin samt Söhnchen Gene, Ehemann Chris Fischer und ihrem Hund an den Strand. Während bei vielen die Familienschnappschüsse im Vordergrund standen, achtete ein Fan allerdings auf Amys After-Baby-Body – und die TV-Blondine ist selbst hin und weg von ihrem Körper!

Bereits in den vergangenen Wochen wurde die 38-Jährige nicht müde, immer wieder zu betonen, wie stolz sie auf ihren Körper sei und dass sie sich einfach pudelwohl fühle. Auch der Kommentar unter ihrem Instagram-Pic am Strand veranlasste die Schauspielerin nun dazu, erneut darüber zu sprechen. Eine Userin freute sich, wie “toll” sie aussehe und lobte ihren “normalen Frauenkörper”. “Ich liebe meinen warmen, weichen After-Baby-Body. Ich bin dankbar, dass ich mich wieder stark fühle”, entgegnete Amy und spielte damit wahrscheinlich auch auf die harte Schwangerschaft an. Sie hatte nämlich mit schwerer Übelkeit zu kämpfen.

Die Ausflüge mit ihrer kleinen Familie zum Beach könnten in Zukunft allerdings seltener für Amy werden: Sie scheint ihre Auszeit vom Medienrummel schon bald zu beenden. Wie Daily Mail berichtet, soll die Emmy-Award-Preisträgerin für die kommende Serie “Love, Beth” vor der Kamera stehen.

Instagram / amyschumer Amy Schumer mit Mann Chris und Baby Gene am Strand, Juli 2019

Anzeige

KAT / MEGA Schauspielerin Amy Schumer 2019 in New York

Anzeige

Instagram / amyschumer Amy Schumer mit ihrem Baby Gene

Anzeige

Wie findet ihr Amys Offenheit? Richtig toll! Manchmal etwas zu viel! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de