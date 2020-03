Diana June durchlebt eine Achterbahnfahrt der Gefühle! Im Januar durfte die schöne Influencerin ihren Sohn Adrian auf der Welt begrüßen. Für die Wahl-Berlinerin die Erfüllung eines großen Wunsches – besonders, nachdem ihr erstes Kind 2018 nur kurz nach der Geburt verstorben war. Ganze zehn Wochen sind bereits seit der zweiten Entbindung vergangen und Diana gibt nun ein Update: So aufregend und emotional ist das Leben mit ihrem Baby!

Via Instagram veröffentlichte die YouTuberin am Montag ein neues Foto ihres Söhnchens: In einem blauen Strick-Zweiteiler liegt der kleine Mann auf einer Decke mit aufgestickten Wölkchen, sein Gesicht wird von einer weißen Hasen-Rassel verdeckt. Zu dem Schnappschuss verfasste Diana einige ehrliche Worte: "Jetzt ist mein süßes Brötchen zehn Wochen alt. Am schönsten ist sein Lächeln, ich könnte jedes Mal weinen vor Freude!" Doch die Brünette teilte nicht nur die schönen Erfahrungen, die sie bisher mit ihrem Sohn machen durfte: "Flashbacks an damals sind präsenter denn je... Gregor, mein erster Junge, ist jeden Tag in meinem Herzen und meinen Gedanken!", erklärte Diana und fügte hinzu: "Ein Teil meines Herzens ist auf dieser Erde, der andere Teil im Himmel."

Ihr Sohn Gregor war im Dezember 2018 nur gut zwei Tage nach seiner Geburt an einer Lungenentzündung gestorben. Diana hatte damals besonders das Krankenhauspersonal beschuldigt, ihre Sorge nicht ernst genommen zu haben. Knapp 14 Monate nach dem tragischen Verlust kam dann Adrian zur Welt.

Instagram / di.anajune Diana June mit ihrem Sohn Adrian

Instagram / di.anajune Diana Junes Sohn Adrian

Instagram / di.anajune Diana June, Influencerin und YouTuberin



