Oliver Pocher (42) hat schon wieder Grund, sich über Sarah (28) und Dominic Harrison (28) aufzuregen! Seit Tagen hat er das Ehepaar auf dem Kieker: Seiner Meinung nach vermarkten sie ihre Tochter zu sehr im Netz und auch ein kürzlicher Dubai-Urlaub der Familie war ihm wegen der aktuellen Situation ein Dorn im Auge. Nach einer Ansage an die beiden folgte ein Shitstorm, den die Influencerin nicht gut verkraftete. Jetzt stellte das Paar ein neues Video online, in dem unter anderem auch Pietro Lombardi (27) sowie Giovanni (42) und Jana Ina Zarrella (43) auftauchten: Oli deckt nun auf, wieso seine Freunde und Bekannte in dem Clip zu sehen sind!

Die Nachricht, die die Harrisons mit dem Video auf Instagram verbreiten wollen, lautet nicht nur zu Hause zu bleiben, auch Mobbing auf Social Media soll der Kampf angesagt werden. Dass Oliver Hass im Netz verbreiten würde, war in jüngster Vergangenheit ein Argument von Sarah, Dominic – und der fühlt sich dadurch natürlich angesprochen: "Sie nehmen jeden, über den ich schon mal etwas in meinem Comedy-Programm gesagt habe und meine Freunde und locken sie in ihr Video, in dem sie einfach was anderes erzählen", fasst er die Situation aus seiner Sicht zusammen.

"Sie haben diversen Leuten einfach kurze Ausschnitte gezeigt, zum Beispiel auch Pietro. Da hieß es einfach nur: "Bleibt zu Hause." "Stoppt Hass, stoppt Mobbing" – davon war nie die Rede", erklärt der Blondschopf den Auftritt des DSDS-Stars in dem Video der Harrisons. Ganz klar sei auch: Sein Kumpel Pie befinde sich in seinem Ausschnitt im Studio der Castingshow – der Sänger war zu dem Zeitpunkt also gar nicht daheim. Und auch die Nachbarn des Komikers und seiner Frau Amira, die Zarrellas sind an Bord: "Die sind auch mit in diese Nummer reingeraten, die möchten einfach nur mit den Harrisons eine gute Nachricht verbreiten, okay, geschenkt. So ist es nun mal", kommentiert er die Szenen.

Anzeige

Instagram / team.harrison.official Sarah, Mia Rose und Dominic Harrison

Anzeige

Instagram / _pietrolombardi_ Pietro Lombardi im November 2019

Anzeige

Getty Images Oliver Pocher, Comedian



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de