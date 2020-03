Könnte Adeline bald ein kleines Geschwisterchen bekommen? Zurzeit schwebt Laura Müller (19) zwar noch über das Tanzparkett bei Let's Dance. Die Familienplanung mit ihrem Michael Wendler (47) hat sie aber trotzdem fest im Visier. Die TV-Persönlichkeit könnte sich sogar schon in der näheren Zukunft vorstellen, mit ihrem Schatzi eine eigene Familie zu gründen. Details gibt das Pärchen nun in ihrer Serie preis.

In der TV-Doku Laura und der Wendler – Total verliebt in Amerika albern die beiden Turteltauben herum – Thema: Ihr zukünftiges gemeinsames Kind! In einer Szene wuschelt der Schlagersänger dem imaginären Mini-Wendler namens Tom sogar verspielt durch die Haare. Etwas ernster verrät seine 19-jährige Freundin zum Thema Familienplanung: "Noch nicht, aber bald." Weniger begeistert zeigt sich die Influencerin von dem Namen, den ihr Partner für ihren Nachwuchs ausgewählt hat. "Kein Tom, da muss ich immer an das Erbeermarmeladebrot mit Honig denken. Eher irgendetwas Amerikanisches", fordert das Playboy-Playmate.

Anschließend gibt das deutsche Promi-Paar zu, dass durch das Thema Babyname tatsächlich noch ein Streit verursacht werden könnte. Die Wendler-Freundin plaudert auch aus: Könnte sie es sich aussuchen, dann hätte sie gerne einen Jungen. "Ich hab schon Lust auf Jungs, ich würde gerne von ihnen eine Mama sein."

Instagram / wendler.michael Michael Wendler und seine Freundin Laura Müller

Instagram / wendler.michael Laura M. und Michael Wendler in Florida im Februar 2019

Instagram / wendler.michael Laura Müller und Michael Wendler im Februar 2019



