So kreativ klärt JoJo (29) ihre Fans über die Situation um den Coronavirus auf! Um die Ausbreitung des Covid-19-Erregers zu verlangsamen, werden Menschen gebeten, sich so viel wie möglich in den eigenen vier Wänden aufzuhalten. Diese Sicherheitsmaßnahme betrifft auch die Promis. Stars wie Hailey (23) und Justin Bieber (26) oder Heidi Klum (46) zeigten bereits, dass sie sich in einer selbstauferlegten Quarantäne befinden. JoJo ließ sich nun etwas ganz Besonderes einfallen, um ihre Fans aufzufordern, zu Hause zu bleiben.

Auf TikTok veröffentlichte die Sängerin ein Video, in dem sie ihren Hit "Leave (Get Out)" singt – jedoch mit einem abgeänderten Text. Anstelle der bekannten Liedzeile "Hau ab, sofort, das ist das Ende von dir und mir" trällerte sie darin: "Bleib drin und zwar sofort! Tu es für die Menschlichkeit!" Passend dazu änderte sie den Titel des 2004 erschienenen Songs in "Chill (Stay In)". In anderen Textpassagen appellierte die 29-Jährige an den gesunden Menschenverstand und bezeichnete den Coronavirus außerdem als "fieses Miststück".

Zumindest der Text kam bei ihren Fans schon mal bestens an. "Das ist so wunderschön" oder "Das ist so unglaublich gut", lauteten nur zwei der begeisterten Kommentare unter dem Beitrag. Meint ihr, der Song wird auch etwas bei den Menschen bewirken? Stimmt in der Umfrage am Ende des Artikels ab!

Anzeige

Getty Images JoJo im November 2019

Anzeige

Getty Images JoJo, 2004

Anzeige

Getty Images JoJo, 2018



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de