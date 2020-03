Sie versucht, positive Energie zu verbreiten! Seit Wochen hält das Coronavirus die ganze Welt in Atem. Viele Stars haben sich mittlerweile in eine selbstauferlegte Quarantäne begeben und versuchen so, das Schlimmste zu verhindern. Auch Hailey (23) und Justin Bieber (26) werden ihr Haus zunächst nicht mehr verlassen. Für das Model aber kein Grund, Trübsal zu blasen: Hailey teilte jetzt einige Throwback-Pics von ihrem vergangenen Trip mit Justin!

Via Instagram veröffentlichte die 23-Jährige vor wenigen Tagen ein paar ältere Urlaubsschnappschüsse, die sie in Erinnerungen schwelgen ließen. "Ich sitze in Quarantäne, aber denke gern an diese schöne Reise zurück. Das erinnert mich daran, diese Erfahrungen niemals als selbstverständlich zu betrachten", betitelte die Beauty die Fotoreihe im Netz. Mit diesen Bildern wolle sie ihren Fans ganz viel gute Energie und Liebe senden.

Doch nicht nur Hailey versucht, das Beste aus der Isolation zu machen – auch Miley Cyrus (27) macht sich die Corona-Quarantäne so angenehm wie möglich. Die Sängerin startete vor Kurzem eine neue Live-Show auf Instagram. Zusammen mit Stars wie Demi Lovato (27) gibt sie ihren Followern Beschäftigungstipps oder redet mit ihnen über Gott und die Welt.

New Media Images / SplashNews.com Hailey Bieber im Februar 2020

Instagram / justinbieber Justin und Hailey Bieber

Getty Images Miley Cyrus, Sängerin



