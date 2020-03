Bahnt sich da etwa was zwischen der vergebenen Temptation Island-Kandidatin Pia Peukmann und Single-Mann Diogo Almeida an? Seit vier Wochen wird auf RTL mal wieder die Treue von vier Paaren auf die Probe gestellt. Die 30-jährige Pia ist eigentlich mit Clavin Kleinen zusammen. Der leistete sich in den vergangenen Folgen aber nicht nur einen Fehltritt. Ob seine Partnerin nun zurückschlägt? In Episode vier kam sie dem Verführer Diogo jedenfalls immer und immer näher!

In der vierten Ausgabe ging es für die vergebenen Kandidaten wieder auf romantische Dates. Für Pia und Diogo hieß das: Ab zum akrobatischen Yoga! Bei den komplexen Übungen kommt man sich ziemlich nahe, und das schien der Kosmetikerin richtig zu gefallen! "Ich fühle mich bei ihm einfach sicher. Ich habe bei ihm das Gefühl, dass er mir zuhört und aufmerksamer ist. Und vielleicht auch momentan eine Frau mehr auf Händen tragen würde, wie es vielleicht Calvin aktuell tun würde. Ich bin dankbar, dass er da ist", schwärmte sie nach dem Rendezvous. Und auch der Muskelmann spürte, dass zwischen ihnen mehr sein könnte: "Ich denke, zwischen mir und Pia funkt etwas und das hat sich hier nochmal bestätigt, dass Pia mir vertraut, dass ich bis jetzt alles richtig gemacht habe", erklärte er.

Dass die beiden schon nach vier Folgen ein Herz und eine Seele sind, zeigte auch der anschließende Party-Abend in der Mädels-Villa. Die Single-Jungs strippten für Pia, Hanna, Siria und Michelle. Und spätestens in der großen Runde dürfte jedem aufgefallen sein, dass Pia und Diogo sich mehr als nur gut zu verstehen scheinen. "Die tanzen und trinken zusammen, da ist eine gewisse Basis da. Und wenn man die schon mal hat, dann kann da auch mehr werden", erklärte Single Dominik Jell. Was wohl Pias Freund Calvin von den Flirtereien hält? Für die Alsdorferin ist jedenfalls klar: "Ich glaube, dass die Männer hier uns mehr zu schätzen wissen, als die, die wir mitgebracht haben!"

Alle Infos zu "Temptation Island - Versuchung im Paradies " bei TVNOW.

TVNOW / Frank Fastner "Temptation Island"-Kandidaten Calvin und Pia

TVNOW Partystimmung bei den "Temptation Island"-Single-Männern

TVNOW / Frank Fastner Dominik Jell, "Temptation Island"-Kandidat

