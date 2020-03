Jennifer Lopez (50) ist seit Jahren extrem erfolgreich. Mit ihrer Mega-Performance in der Halbzeitshow des Super Bowl begeisterte sie ein Millionenpublikum. Aber auch ihre Schauspielkarriere kann sich sehen lassen: Denn für ihre Hauptrolle in "Hustlers" wurde JLo von vielen Kritikern gefeiert. Bei all den aufregenden Projekten des Superstars in den letzten Jahren hat der 50-Jährigen eines ganz besonders viel bedeutet: Und zwar ihre Filmrolle als Selena Quintanilla-Pérez (✝23) – das hat sie jetzt verraten.

Auf ihrem Instagram-Account gedenkt die Musikerin der Verstorbenen mit einem Video. Darin zeigt sie ihrer Community Zusammenschnitte ihrer Rolle im Film "Selena", der 1997 in den amerikanischen Kinos lief – zwei Jahre nach dem Tod der Königin der Tejano-Musik. Dazu schreibt die Hollywood-Diva unter anderem diese emotionalen Worte: "Selena hat mich sehr inspiriert und ich hatte großes Glück, diese Rolle spielen zu dürfen. Als Künstlerin werde ich mich mein ganzes Leben lang an diese Rolle erinnern." Außerdem forderte die "Let's Get Loud"-Interpretin ihre Fans dazu auf, ihre eigenen Erinnerungen an Selena und den Film über sie zu teilen. "Gott hat mir diese Rolle aus einem ganz bestimmten Grund beschert: damit ich daraus lerne und sie als Inspiration nutze", offenbart die Sängerin in dem Video noch. Durch ihren Geist, ihre Freude und ihr Herz habe Selena sie und viele andere berührt.

Selena Quintanilla-Pérez war eine US-amerikanische Tejano-Sängerin. Sie wurde am 31. März 1995 im frühen Alter von 23 Jahren von ihrer einstigen Freundin Yolanda Saldívar durch einen Schuss in den Rücken ermordet. Dadurch wurde sie in Mexiko und den USA zur Legende. Auch heute noch ist sie eine der beliebtesten Latina-Sängerinnen, die diesen Musikbereich stark beeinflusst hat.

Rodrigo Varela / Getty Images Sängerin Jennifer Lopez, April 2015

Getty Images Jennifer Lopez in Ägypten 2019

SIPA PRESS Sängerin Selena Quintanilla-Pérez und Yolanda Saldíva, März 1995



