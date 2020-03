Fans von "Liebe macht blind" aufgepasst! Die Dating-Show sorgt aktuell im Netz für mächtig Aufsehen und zählt auch in Deutschland zu den meistgestreamten Sendungen bei Netflix. In dem Format verlieben und verloben sich Singles in kürzester Zeit und das, ohne sich vorher gesehen zu haben. Sie sprechen lediglich in Kabinen, die durch eine Wand getrennt sind, miteinander und bekommen sich erst nach dem Hochzeitsantrag zu Gesicht. Die Begeisterung der Fans wird nun mit einer Fortsetzung belohnt: Jetzt wurde eine zweite Staffel der Show bestätigt!

Am Dienstag bestätigte der Streamingdienst offiziell: "Liebe macht blind" geht in eine weitere Runde. Aufgrund der aktuellen Situation würde es einige Zeit dauern, bis die Dreharbeiten beginnen können. Zum Vergleich: Die Episoden der ersten Staffel wurden 18 Monate vor der Ausstrahlung gedreht. Die Zuschauer müssen sich demnach noch etwas gedulden. Online-Castings für die Kandidaten sollen dennoch schon begonnen haben.

Nach der ersten Ausstrahlung haben sich tatsächlich zwei Paare gefunden, die auch eineinhalb Jahre nach den Aufnahmen der Serie noch verheiratet sind. Amber und Barnett sowie Lauren und Cameron. Letzteres Pärchen plant sogar gemeinsamen Nachwuchs. "Wir wollen auf jeden Fall lieber früher als später Kinder haben. Nächstes Jahr oder so", verriet Lauren auf YouTube.

Netflix Die Dating-Kabinen in der Show "Liebe macht blind"

Liebe macht blind, Netflix Amber und Barnett bei "Liebe macht blind"

Instagram / need4lspeed Cameron Hamilton und Lauren Speed



