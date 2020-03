Désirée Nick (63) kämpft mit gewohnt spitzer Zunge bei Promis unter Palmen! Am Mittwochabend startete das neue Reality-TV-Format, in dem zehn mehr oder weniger berühmte Persönlichkeiten um den Gewinn von 100.000 Euro kämpfen, in seine erste Runde. In einer schicken Villa trafen die Stars und Sternchen unter der thailändischen Sonne das erste Mal aufeinander und dabei ging es direkt zu Sache: Désirée schoss ordentlich gegen Mitbewohnerin Claudia Obert – und nannte sie eine "notgeile Hausfrau"!

Nachdem die kultige Blondine als Erste in das Strandhaus eingezogen war, folgten nur kurz darauf Bastian Yotta (43), Ronald Schill (61), Janine Pink (32) und Evanthia Benetatou (27). Anschließend gesellte sich dann Promi Big Brother-Legende Claudia dazu – doch statt die Society-Lady ganz normal zu begrüßen, giftete Désirée direkt los: "Als ich dich das letzte Mal gesehen habe, weißt du, was du da gemacht hast? Da hast du dich aufs Bett geworfen, hast die Beine in die Luft geworfen, gespreizt und geschrien, du möchtest begattet werden!", plauderte die Schauspielerin los und fügte noch frech hinzu: "Wie eine notgeile schwäbische Hausfrau!" Claudia nahm die Spitze recht gelassen – und ignorierte den Diss mit einem missbilligenden Blick.

Doch Claudia war nicht die einzige Teilnehmerin des Formats, die von der Entertainerin direkt ins Visier genommen wurde: Auch Eva wurde von der Berlinerin nicht allzu liebevoll empfangen. "Für mein Empfinden ist sie eigentlich recht banal", spitzelte die 63-Jährige.

SAT.1 / Richard Hübner Die zehn Teilnehmer von "Promis unter Palmen"

SAT.1/Richard Hübner Claudia Obert, Teilnehmerin von "Promis unter Palmen"

Instagram / evanthiabenetatou Evanthia Benetatou, Reality-TV-Gesicht



