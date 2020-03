Pia Tillmann (32) feiert ein spektakuläres Serien-Comeback: Sie schlüpft erneut in ihre Rolle der Meike Weber! Von 2011 bis 2012 war sie noch bei Berlin - Tag & Nacht zu sehen, 2013 gehörte sie zur Erstbesetzung des Kölner Ablegers, bis sie ein Jahr später die Daily verließ. Bis vor Kurzem spielte sie eine Lehrerin in Krass Schule – Die jungen Lehrer. Über einen Serien-Wiedereinstieg in der Rhein-Metropole ist bereits spekuliert worden. Jetzt bestätigt Pia ihre Rückkehr zu Köln 50667 selbst!

Mit Bild spricht die 32-Jährige über den Wechsel in ihr früheres Format: "Es ist Zeit, nach Hause zu kommen! Ich freue mich tierisch, dass ich wieder ein Teil davon sein darf. Die Serie hat sich in den letzten Jahren enorm weiterentwickelt, viele Kolleginnen und Kollegen kenne ich noch gar nicht persönlich. Von daher wird es auch für mich ein Neustart", berichtet sie. Aufgrund der aktuellen Produktionspause gehe man davon aus, dass Pia im Frühsommer das erste Mal wieder in den Episoden auftauchen wird.

Die Produktion freut sich mindestens genauso sehr, dass ihr früherer Serien-Star schon bald wieder am Start sein wird: "Wenn aber alles nach Plan läuft, können wir nach Ostern bereits die ersten Aufnahmen mit Pia machen. Pia ist ein absoluter Publikumsliebling, wir freuen uns sehr, dass sie zu 'Köln 50667' zurückkehrt", erklärt RTL2-Sendersprecher Martin Blickhan der Zeitung.

Pia Tillmann, ehemaliger "Krass Schule"-Star

Pia Tillmann, Schauspielerin

Pia Tillmann als Sara Schäfer aus "Krass Schule"



