Am 25. März wird endlich das neue Reality-Format Promis unter Palmen ausgestrahlt! Zehn Promis kämpfen Woche für Woche am Palmenstrand in Thailand um das Preisgeld von 100.000 Euro. Mit von der Partie sind unter anderem Désirée Nick (63), Janine Pink (32), Tobias Wegener (26) und Matthias Mangiapane (36). Letzterer gibt Promiflash nun erste Einblicke: Im Interview plaudert Matthias ein paar Details zur Show aus und verrät, wo es krachen könnte!

Für Promiflash blickt der 36-Jährige auf die Dreharbeiten zurück, die mittlerweile schon abgeschlossen sind. Dabei gibt er Infos preis, auf die sich die Zuschauer freuen können: "In einem Format gibt es grundsätzlich immer Höhen und Tiefen", kündigt der einstige Das Sommerhaus der Stars-Kandidat an. Ist Streit demnach vorprogrammiert? Immerhin sind einige Stars dabei, die für ihre Lästereien bekannt sind.

"Also, es wurde schon ordentlich gestritten und es gab auch Diskussionsbedarf – gerade, was Sauberkeit und Hygiene und Ordnung angeht bei dem einen oder anderen", offenbart das TV-Gesicht weiter. Irgendwann könne man einfach auch nicht mehr verbergen, wen man nicht so sympathisch findet. Matthias habe aber stets zu seinem Team gehalten.

Instagram / matthiasmangiapane Matthias Mangiapane, Reality-TV-Star

SAT.1 / Richard Hübner Matthias Mangiapane, Teilnehmer von "Promis unter Palmen"

Instagram / matthiasmangiapane Matthias Mangiapane, Reality-TV-Star



