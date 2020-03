Gerald und Anna Heiser wirken glücklicher denn je! Bei diesem Bauer sucht Frau-Traumpaar hatte es 2017 sofort geknistert: Schon ein Jahr nach ihrer Kuppelshow-Teilnahme gaben sie sich das Jawort und Anna zog zu ihrem Schatz nach Namibia. Das Schicksal hielt jedoch nicht nur rosige Zeiten für das Pärchen bereit. Zum einen litt Gerald unter einer schlimmen Nervenkrankheit, zum anderen verloren sie ihr ungeborenes Baby. Die Hürden scheinen ihrer Liebe allerdings nichts anhaben zu können. Aktuelle Fotos beweisen, dass Anna und Gerald unzertrennlich sind.

Die vergangenen Tage verbrachten die zwei gemeinsam in der afrikanischen Küstenstadt Swakopmund, wo sie die Seele baumeln ließen. "Ein schönes Wochenende geht gerade zu Ende. Ein Wochenende, an dem wir versucht haben, uns möglichst wenig Sorgen zu machen", schreibt Anna zu einigen Instagram-Schnappschüssen. "An dem wir Zeit nur für uns alleine hatten, ohne sich mit anderen Menschen zu treffen, ohne die Aufmerksamkeit zu teilen", fährt sie fort.

Die vergangenen Wochen waren alles andere als leicht für Gerald und Anna. Die Fehlgeburt zu verarbeiten, verlangte viel Kraft. Den Kinderwunsch nun lieber aufgeben? Das kommt für das Couple zwar keinesfalls infrage, dennoch sind die zwei besorgt. "Ich habe Angst davor, dass ich es mir zu sehr wünsche. Dass ich mit der Recherche und der Suche nach Schwangerschaftssymptomen völlig übertreibe", offenbarte Anna neulich auf ihrem Profil.

Instagram / anna_m._heiser Anna Heiser in Swakopmund, März 2020

Instagram / anna_m._heiser Gerald und Anna Heiser im März 2020

Instagram / anna_m._heiser Bauer Gerald und Anna Heiser im April 2019



