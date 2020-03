Große Trauer bei Pelé! Der Brasilianer, der mit bürgerlichem namen Edson Arantes do Nascimento heißt, gehört zu den legendärsten Fußballern aller Zeiten. Über 15 Jahre hatte der Stürmer in der Nationalmannschaft gespielt, knapp 92 Spiele für sein Land bestritten und führte sie drei Mal zum Weltmeistertitel. Doch nach so vielen sportlichen Erfolgen muss der 79-Jährige nun einen persönlichen Tiefschlag verkraften: Sein jüngerer Bruder ist gestorben!

Das verkündete der Kicker-Star am Donnerstag in einem emotionalen Statement via Twitter: "Mit großer Trauer in meinem Herzen muss ich euch darüber informieren, dass mein geliebter Bruder Jair Arantes do Nascimento heute Abend im Krankenhaus in Santos verstorben ist!" Der 77-Jährige sei seit knapp einem Jahr wegen Prostatakrebs in Behandlung gewesen. Kürzlich sei es dann zu Komplikationen gekommen. "Möge Gott ihn im Himmel empfangen und unserer Familie Trost schenken", beendete Pelé seinen Post.

Wie auch sein großer Bruder hatte sich Jair in seiner Jugend als Fußballer versucht und eine Profi-Karriere angestrebt. Jedoch blieb ihm der Erfolg verwährt. Schon kommende Woche soll er beerdigt werden.

Getty Images Fußballer Pelé 1970

Getty Images Pelé, brasilianischer Ex-Fußballer

Doug Peters / Empics / ActionPress Pelé bei den GQ Man of the Year Awards 2017



