Germany's next Topmodel bringt die Mädels an ihre Grenzen! Seit nunmehr neun Wochen kämpfen die Nachwuchs-Schönheiten in der Show um den Titel. In der aktuellen Folge standen die Girls dann vor einer neuen Herausforderung: Gemeinsam mit einem Choreografen mussten die Laufsteg-Anwärterinnen eine Performance für die Entscheidung einstudieren. Während einige Kandidatinnen damit gar kein Problem hatten, hatte Vivian Cole mächtig mit sich zu kämpfen: Die Münchnerin litt unter fiesen Schmerzen – und brach sogar weinend zusammen!

Schon zu Beginn der Proben war der 21-Jährigen die Anspannung anzusehen: Sie hatte starke Bauchschmerzen! "Ich weiß nicht, woher es kommt, ich hoffe nur, das geht wieder weg. Körperlich geht nicht alles grade. Aber da kommt bei mir trotzdem der Kämpfer raus, ich werde jetzt alles geben!", versicherte sie anfangs noch. Wenig später ging dann aber gar nichts mehr: "Ich kann einfach nicht mehr. Ich kann mich nicht mal Bücken und nix das geht nicht!", weinte sie und wurde prompt von ihren Mitstreiterinnen getröstet und umsorgt.

Schon am nächsten Tag musste Vivian dann aber abliefern: Gemeinsam mit Star-Fotograf Christian Schuller stand ein Shooting in der Wüste an. Nach einigen erholsamen Stunden schien es der Make-up-Liebhaberin aber schon etwas besser zu gehen. Gegenüber Heidi Klum (46) verriet sie anschließend auch, was der Auslöser für ihr Leiden gewesen war: "Ich hab diese Schmerzen seit circa zehn Jahren. Der Verdacht ist da, dass es Morbus Crohn ist, eine Darmkrankheit. Mein Papa hatte das auch!" Die Modelmama bot ihr daraufhin an, ihren Stuhl doch mal untersuchen zu lassen – für Vivian eine echte Überraschung: "Ich hätte nicht gedacht, dass ich mal mit Heidi über meinen Stuhlgang rede!"

Malin, Julia F., Lucy, Marie, Johanna, Cassandra und Vivian von GNTM 2020

Vivian, Kandidatin bei "Germany's next Topmodel"

Heidi Klum, Model



