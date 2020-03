Große Familien-News bei Profi-Kicker Mario Götze (27) und seiner Ehefrau Ann-Kathrin (30)! Fast zwei Jahre sind der Fußballer und das Model schon glücklich verheiratet – nur ein Baby fehlte noch zu ihrem Familienglück. Dass Kinder bei ihnen ein wichtiges Thema ist, haben Mario und Ann-Kathrin mehrmals in Interviews erwähnt. Jetzt ist es tatsächlich so weit – das Paar erwartet zum ersten Mal Nachwuchs.

Die frohe Botschaft verkündete Ann-Kathrin in einem zuckersüßen Instagram-Post. "Drei macht eine Familie", schrieb die Influencerin zu zwei Pärchen-Schnappschüssen. Auf dem zweiten Bild sieht man deutlich ihren Babybauch, den der stolze Papa zärtlich küsst. Die zwei können es offensichtlich nicht mehr erwarten, Eltern zu werden.

Und allzu lange brauchen sich Mario und Ann-Kathrin offensichtlich auch nicht mehr zu gedulden. Mit einem Hashtag deutete die Spielerfrau an, dass sie sich bereits im siebten Schwangerschaftsmonat befindet. Hättet ihr gedacht, dass sie die Baby-News erst so spät bekannt gibt? Stimmt ab in unserer Umfrage!

Anzeige

Instagram / annkathringotze Mario und Ann-Kathrin Götze in Mailand 2019

Anzeige

Getty Images Ann-Kathrin Götze bei der amfAR Gala in Mailand, September 2019

Anzeige

Instagram / annkathringotze Mario und Ann-Kathrin Götze



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de