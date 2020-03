Loiza Lamers (25) bekommt heute Abend eine zweite Chance! Eigentlich war ihr Abenteuer bei Let's Dance schon vorbei gewesen. Kurz nach ihrem Exit verließ jedoch John Kelly (53) den Wettstreit freiwillig, was für die ausgeschiedene Kandidatin die Rückkehr bedeutete. Aber wie wird das Comeback wohl ankommen? Promiflash sprach mit Ex-Profi Ekaterina Leonova (32) und das einstige Cast-Mitglied hat eine ganz klare Meinung zu Loiza und Tanzpartner Andrzej Cibis' (32) zweitem Anlauf!

In einem exklusiven Video-Statement fiebert Ekat mit ihnen mit: "Ich freue mich unglaublich für Andrzej und Loiza, dass sie weiter tanzen dürfen. Jetzt sind alle Karten offen." Eine weitere Runde in der TV-Show könne schließlich in alle Richtungen verlaufen: "Man kann die Show gewinnen, wie Magdalena Brzeska (41) das gemacht hat, oder man kann die Show auch wieder sofort verlassen, das hat Katja Burkard (54) uns bewiesen."

"Deswegen muss man weiter hart arbeiten und dann schauen wir mal", lauten Ekats abschließende Worte. Loiza und Andrzej sollten sich ihrer Meinung nach bloß nicht verrückt machen und den Abend genauso fleißig wie sonst auch in Angriff nehmen.

Getty Images Loiza Lamers und Andrzej Cibis

Getty Images John Kelly und Regina Luca

Getty Images Ekaterina Leonova, Tänzerin



