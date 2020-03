Glück im Unglück! Dass John Kelly (53) und Regina Luca (31) bei Let's Dance ausfallen, kommt Loiza Lamers (25) und Andrzej Cibis (32) nun zugute. Eigentlich waren das niederländische Model und der Profitänzer in der vergangenen Woche bei der Tanzshow ausgeschieden. Weil John wegen eines Krankheitsfalls in seiner Familie freiwillig auf eine weitere Teilnahme verzichtet, darf das Duo nachrücken und erhält so eine neue Chance im Kampf um den Titel "Dancing Star 2020". Jetzt melden sich die "Glückspilze" selbst zu der ungewohnten Situation zu Wort.

Loiza freut sich zwar über die unverhoffte Gelegenheit, dennoch gelten ihre ersten Worte demjenigen, der nun nicht mehr bei "Let's Dance" dabei ist. Der Transgender-Schönheit tue die Situation für John leid. "Ich werde diese Chance nutzen und mit dir in meinen Gedanken tanzen, sodass du weiterhin ein Teil der Show sein wirst", richtet sich Loiza auf Instagram an ihren ehemaligen Mitstreiter.

Auch für Loizas Tanzpartner Andrzej steht Johns derzeitige Lage an erster Stelle. "Seit Jahrzehnten steht die Kelly Family für familiären Zusammenhalt, Nächstenliebe und Selbstlosigkeit und obwohl wir wissen, wie viel 'Let's Dance' John bedeutet, hat er sich dazu entschieden, in einer schwierigen Zeit zu seiner Familie zurückzukehren und für sie da zu sein", zollt der Profisportler dem Musiker Respekt.

