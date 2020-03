Der Exit von Mareike Lerch bei Germany's next Topmodel fand unter besonderen Umständen statt. Normalerweise ist es Heidi Klum (46), die in jeder Woche der Show eines ihrer Mädchen rauswirft. Mareike nahm diese Entscheidung aber kurzerhand selbst in die Hand. Sie stieg freiwillig aus – und das genau zu dem Zeitpunkt des Formats, als die Dreharbeiten ohne die Modelmama in Berlin stattfanden. Konnte sich die Blondine überhaupt von Heidi Klum verabschieden?

Gegenüber Promiflash gibt Mareike nun zu: "Ich habe für Heidi eine Videobotschaft aufgenommen, um mich so zu verabschieden – das war umweltfreundlicher, als extra deswegen noch einmal von Berlin nach L.A. zu fliegen." Die Jurychefin hatte sich zum Zeitpunkt des freiwilligen Ausstiegs von Mareike in ihrer Wahlheimat in den USA aufgehalten. In Los Angeles findet auch der Großteil der restlichen Dreharbeiten statt – in Berlin waren die Kandidatinnen nur für eine Woche wegen der dort stattfindenden Fashion Week.

Ob Heidi Mareike wohl auf deren Videobotschaft geantwortet hat? Dazu äußert sich die Tattooliebhaberin bislang nicht. Was denkt ihr? Stimmt in der Umfrage ab.

Getty Images Heidi Klum im Februar 2020

herder Model Mareike Lerch

Instagram / internetxdoll Mareike Lerch im März 2020



