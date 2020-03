Mareike Lerchs Model-Reise ist zu Ende. Die Sachbearbeiterin kämpfte sich bei Germany's next Topmodel unter die Top 15. Doch ihre Zeit bei der Castingshow verlief nicht immer reibungslos: Die Tattoo-Freundin eckte mit ihrer Art bei Fotografen und Journalisten an und auch auf Jobs wartete sie eher vergeblich. Daraus zog sie in der vergangenen Folge die Konsequenzen: Mareike warf freiwillig das Handtuch. Jetzt meldete sie sich nach ihrem Exit bei ihrer Community zu Wort!

Auf Instagram teilte die Sängerin einer Band ein Foto von sich – und erklärte ihren Followern in dem Posting ihre konsequente Entscheidung: "Heute habe ich mich entschieden, die Show zu verlassen. Ich habe gemerkt, dass es mir ab einem gewissen Zeitpunkt nicht mehr so gut ging." Sie hoffe, dass ihre Fans diesen Schritt nachvollziehen können. "Ich bedanke mich für die schöne Zeit mit euch", beendete die Berlinerin ihren Beitrag.

Auch einige ihrer einstigen Kolleginnen reagierten auf dem Portal in schriftlicher Form auf Mareikes Ausstieg. Neben einer Reihe von gemeinsamen Fotos teilte beispielsweise Nadine auch rührende Worte: "Mareike – du hast mich aufgebaut, du hast mir Halt gegeben. Ich respektiere deine Entscheidung, trotzdem macht es mich so traurig." Und auch Julia (17) widmete der 24-Jährigen eine kleine Social-Media-Liebeserklärung: "Mein Babygirl. Seit Costa Rica immer an meiner Seite und einer der tollsten Menschen, die ich je kennenlernen durfte", schrieb sie zu einer gemeinsamen Aufnahme.

Instagram / internetxdoll Mareike Lerch, GNTM-Kandidatin 2020

Instagram / nadine.gntm2020.official Mareike Lerch und Nadine, GNTM-Kandidatinnen

Instagram / julia.gntm2020.official Mareike Lerch und Julia, GNTM-Kandidatinnen



