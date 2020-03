Wer hat die besten Chancen auf den Sieg? So langsam wird die Luft dünn für die verbliebenen DSDS-Kandidaten: Kommenden Samstag steht schon das große Halbfinale an! Die fünf Halbfinalisten Joshua Tappe, Ramon Kaselowsky, Paulina Wagner, Lydia Kelovitz und Chiara Damico müssen in der nächsten Show unter dem Motto "Laut und Leise" alles geben, um in die Endrunde zu kommen. Doch wer von ihnen könnte es packen? Im Promiflash-Interview verraten die Nachwuchstalente ihre Favoriten!

"Ich schätze, dass auf jeden Fall Ramon ins Finale kommen wird", lautet Joshuas Tipp. Warum? "Weil er schon in der ersten Show so einen Vorsprung hatte von den Prozenten her", erklärt der Bartträger. Und wer wird seiner Meinung nach das Mikro an den Nagel hängen müssen? "Mein Tipp ist, dass diesmal eine Frau gehen wird, aber ich weiß es nicht genau. Das ist einfach meine Intuition, ich glaube, es gibt ein Finale mit zwei Männern und zwei Frauen."

Da kann sich Kollegin Lydia nur anschließen! "Ich sehe Ramon auf jeden Fall im Finale. Er bekommt jedes Mal sehr guten Zuspruch. Und dann denke ich, muss eines von den Mädels gehen." Und wie sieht es mit ihrem Einzug ins Finale aus? "Ich denke schon, dass ich gute Chancen habe, weil ich gutes Feedback bekomme von meinen Fans", erklärt die 29-Jährige – und gibt schon mal einen kleinen Vorgeschmack darauf, was die Zuschauer am Samstag erwartet: "Ich bin schon die Einzige von den Fünf, die etwas komplett anderes macht. Ich habe extrem krasse Outfits."

TVNOW / Stefan Gregorowius DSDS-Kandidat Joshua Tappe

TVNOW / Stefan Gregorowius DSDS-Kandidat Ramon Kaselowsky

TVNOW / Stefan Gregorowius DSDS-Kandidatin Lydia Kelovitz



