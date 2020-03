Heute vor fünf Jahren lernte Ciara (34) ihren späteren Mann Russell Wilson (31) kennen. Schon ein Jahr nach ihrer ersten Begegnung heirateten die Sängerin und der Quarterback. Ihr Glück wurde von ihrer ersten gemeinsamen Tochter Sienna (2) gekrönt und ihre Familie wird bald noch weiter wachsen, denn: das Model ist schwanger. Es ist Ciaras drittes und das zweite gemeinsame Kind. Anlässlich ihres hölzernen Jubiläums widmet die Texanerin ihrem Liebsten jetzt einen goldigen Liebespost.

Auf Instagram kündigten die Turteltauben eine Livesendung auf IGTV an. In dem Video schmusen die beiden verliebt in gemütlichen Klamotten auf der Couch und erzählen von ihrem Vorhaben. Zu dem Clip schreibt die "I Bet"-Hitmacherin: "Fünf Jahre seit dem Tag unseres ersten Treffens. Ich werde diesen Tag nie vergessen." Anschließend lädt sie ihre Follower zu ihrem Live-Auftritt ein.

Während ihres einstündigen IGTV-Videos aus dem Wohnzimmer plauderten die baldigen Dreifach-Eltern ein bisschen über ihre gemeinsamen Erlebnisse. Grinsend erzählt die "1, 2 Step"-Interpretin von ihrem ersten Date mit ihrem Göttergatten: "Ich habe ihm nicht wirklich zugehört, weil ich zu sehr davon abgelenkt war, wie gut er aussieht."

Anzeige

Getty Images Russell Wilson und Ciara bei der Oscar Afterparty in Beverly Hills im Februar 2020

Anzeige

Getty Images Ciara bei einem Event für Schüler in Atlanta im Dezember 2019

Anzeige

Instagram / ciara Russell Wilson und Ciara im Februau 2020



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de