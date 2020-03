Mariah Carey (50) hat einen Grund zum Feiern! Die Pop-Ikone ist seit Jahren im Musikgeschäft und gilt als erfolgreichste Sängerin der vergangenen Jahrzehnte. Rund 200 Millionen verkaufte Alben, unzählige Songs an der Spitze der Charts. Darunter auch der Superhit "Hero" und ihr Weihnachtsklassiker "All I Want for Christmas Is You". Auch als Schauspielerin hatte sich die Diva bereits versucht. Jetzt wird Mariah schon 50 Jahre alt!

Am Freitag feiert die Produzentin ihren runden Geburtstag. Sie wird bereits ein halbes Jahrhundert alt – und das sieht man ihr definitiv nicht an. Auf den sozialen Medien und auf Red Carpets zeigt sie wiederholt, wie toll man mit 50 Jahren strahlen kann: Ob in einem hautengen Sportoutfit, im Bikini oder in einem figurbetonten Glitzerkleid bei einem Event – Mariah ist immer noch ein absoluter Hingucker!

Doch wie wird die Blondine ihren Ehrentag verbringen? Eine große, pompöse Party wird wohl vorerst ausfallen. Im Netz teilte Mariah bereits einige Schnappschüsse, aus denen hervorgeht, dass sie aufgrund der aktuellen Krisensituation zu Hause bleiben wird. Sicherlich werden dennoch die achtjährigen Zwillinge Monroe und Moroccan mit ihrer Mutter feiern.

Anzeige

Getty Images Mariah Carey, Sängerin

Anzeige

Getty Images Die Musikerin Mariah Carey

Anzeige

Instagram / mariahcarey Mariah Carey mit ihren Kindern Monroe und Moroccan



