Das Jahr 2020 startet für Mariah Carey (49) vielversprechend! Das vergangene Jahr hat die "All I Want for Christmas Is You"-Interpretin bereits supererfolgreich verabschiedet: Sie brach mit ihrem berühmten Weihnachtshit drei Mega-Rekorde und sackte allein für diesen Track bisher umgerechnet 60 Millionen Euro ein – hauptsächlich an den Lizenzen, da sie den Song selbst geschrieben hat. Und nun darf sich die Künstlerin bereits über die nächste große Ehrung freuen!

Denn seit Donnerstag weiß Mariah, dass sie in diesem Jahr in die Songwriters Hall of Fame aufgenommen wird. Am gleichen Tag teilte die zweifache Mutter auf ihrem Instagram-Account mehrere Bilder von sich und ihren Zwillingen, wie sie in ihrem Wohnzimmer stehen und sich tierisch freuen. Auf dem Schnappschuss schmeißen die drei mit goldenem Lametta um sich, während hinter ihnen riesige Buchstaben-Luftballons hängen, die "Hall of Fame" buchstabieren. "Wir feiern immer die glücklichen Momente im Leben", schrieb die Blondine zu ihrem Post.

Nur wenige Stunden zuvor veröffentlichte der Megastar bereits ein Foto von sich, wie sie mit Stift und Zettel in der Hand in einem Sessel sitzt. "Ich kann es nicht glauben, die Songwriters Hall of Fame!" freute sie sich. Das sei eine der größten Ehrungen in ihrer ganzen Karriere. "Ich bin voller Stolz und tiefer Dankbarkeit, dass ich in einem Zug mit solch legendären Songwritern genannt werde!" sagte sie im Hinblick auf Annie Lennox, Dave Stewart, Steve Miller und die Isley Brothers, die ebenfalls dieses Jahr in die Hall of Fame aufgenommen werden.

