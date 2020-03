Sie gaben sich tatsächlich beim ersten Kennenlernen das Jawort! Melissa und Philipp gingen in der vergangenen Staffel von Hochzeit auf den ersten Blick sofort den Bund der Ehe ein. Auch im großen Finale der Show, in dem sich die Kandidaten nochmals für oder gegen die Fortführung der Beziehung entscheiden können, wählten die beiden den Weg zu zweit. Promiflash wollte jetzt wissen, wie es heute bei dem Paar läuft!

Mittlerweile sind Melissa und Philipp acht Monate verheiratet – und offenbar noch immer happy, wie sie nun verraten: "Unser Ehefazit lautet, dass wir es immer wieder tun würden! Unsere Liebe wächst immer noch täglich und auch in schwierigen Zeiten können wir uns aufeinander verlassen. Wir haben in uns den Partner fürs Leben gefunden", schwärmt die Blondine. Aktuell würden sie die Zweisamkeit so richtig auskosten und seien auch endlich vollständig im Ehealltag angekommen.

Und wie sieht es mit den Pärchen-Aktivitäten wie ihren wöchentlichen Date-Nights aus, die sie zu Beginn ihrer Partnerschaft gepflegt hatten? "Auch wenn wir versuchen, noch an unseren Ritualen festzuhalten, haben wir manches mit der Zeit etwas abgewandelt", erklärte Melissa.

Instagram / melissa_aufdenerstenblick Melissa und Philipp, TV-Stars

