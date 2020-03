The Biggest Loser hat wieder einen strahlenden Sieger hervorgebracht! Am Freitag stand das große Finale der Abspeck-Show an: Die vier Finalisten Abdi, Daniel, Sascha und Tülay traten ein letztes Mal zum Wiegen an. Am Ende gewann Zuschauerliebling Daniel mit beachtlichem Abstand – der Fahrschullehrer hat in dem TV-Format sage und schreibe 104 Kilogramm abgenommen und sein Gewicht damit quasi halbiert! Die "The Biggest Loser"-Trainerin Petra Arvela platzt vor Stolz auf ihren Schützling.

Das betont die Fitness-Liebhaberin nach den Dreharbeiten im Promiflash-Interview. "Ich weiß, wie fleißig Daniel war. Es war kein einfacher Weg, aber er hat es trotzdem geschafft", schwärmt die gebürtige Finnin. "Ich bin sehr stolz auf ihn" – bei dieser unglaublichen Leistung kann Petra auch zufrieden mit sich selbst sein! Schließlich hat sie Daniel auf seinem schweren Weg unterstützt, wo sie nur konnte.

Daniels Erfolgserlebnis beim letzten Wiegen war natürlich auch für Petra sehr emotional: "Es gab viele bewegende Momente für mich, aber der bewegendste Moment war das Finale: der Moment, als Daniel gewonnen hat! Ich habe mich so sehr für ihn gefreut."

Instagram / petraarvelatrainer Petra Arvela, Fitnesstrainerin

SAT.1/Benedikt Müller "The Biggest Loser"-Kandidat Daniel

Instagram / petraarvelatrainer Petra Arvela, Fitnesstrainerin



