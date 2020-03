Der Sieger steht fest: Fahrschullehrer Daniel hat die diesjährige Staffel von The Biggest Loser gewonnen! Im Finale der Sendung wurde es noch einmal richtig spannend: Die vier Finalisten Abdi, Daniel, Sascha und Tülay mussten ein letztes Mal zum großen Wiegen antreten und legten unglaubliche Ergebnisse vor. Abdi hatte 67,8 Kilo weniger drauf, Tülay und Sascha verloren in der Abspeck-Show insgesamt 51,7 beziehungsweise 80,6 Kilogramm. Doch keiner von ihnen konnte Daniel das Wasser reichen: Er verlor insgesamt 104 Kilogramm und hat sich damit quasi halbiert!

Damit setzte er seiner unglaublichen Erfolgs-Serie in dem Format die Krone auf, denn bereits zum Auftakt der Show machte der 31-Jährige alle sprachlos: Direkt in der ersten Woche hatte er stolze 21,4 Kilogramm abgenommen – ein absoluter Rekord! Und er sorgte noch für einen weiteren Spitzenwert. Während der Zeit im "The Biggest Loser"-Camp auf Naxos verlor Daniel 63,7 Kilogramm – so viel wie kein Teilnehmer vor ihm. Bei diesen Ergebnissen wundert es kaum, dass der Ironman-Anwärter auch im Finale verblüffte: Zum Schluss wog der spätere Show-Sieger statt 203,8 nur noch 99,8 Kilogramm – damit verlor er in der Abnehm-Sendung alles in allem 51,03 Prozent seines ursprünglichen Gewichts.

Dieses Resultat wird nicht nur Daniel freuen, sondern noch eine weitere Person: Petra Arvela! Die gebürtige Finnin war bei "The Biggest Loser" die Trainerin des ehemaligen Schwergewichts. Habt ihr damit gerechnet, dass Daniel gewinnt? Stimmt ab!

Sat.1 / Arya Shirazi; SAT.1/Benedikt Müller Collage: "The Biggest Loser"-Kandidat Daniel

Sat.1 / Willi Weber Petra Arvela und Daniel im Finale von "The Biggest Loser"

SAT.1/Benedikt Müller "The Biggest Loser"-Kandidat Daniel



