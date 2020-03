Ann-Kathrin Götze (30) ließ vor Kurzem die Bombe platzen: Das Model und Mario Götze (27) erwarten ihr erstes gemeinsames Kind. Seit knapp zwei Jahren sind die beiden schon glücklich verheiratet und dass sie ihre Familie gerne vergrößern möchten, erwähnten Mario und Ann-Kathrin mehrmals in Interviews. Die Beauty ist bereits im siebten Monat – da muss auch bald ein Name für den Nachwuchs her.

In einem Interview mit der Vogue verriet die 30-Jährige, wie weit sie bereits mit der Namenssuche sind. "Wir haben jetzt drei Namen in der engeren Auswahl", erklärte sie. Doch sie würden auf das Kind warten, um zu schauen, welcher Name wirklich passen würde, wenn es geboren ist. Das Paar habe den gleichen Geschmack und sei sich daher sicher: Es möchte einen kurzen und simplen Namen.

Als Ann-Kathrin von ihrer Schwangerschaft erfahren hatte, wurde ihr etwas unwohl zumute. "Wir hatten uns dafür entschieden, aber als der Moment dann da war, hatte ich neben dem Glücks- auch ein mulmiges Gefühl", gab die Blondine im Gespräch zu. Die Emotionen hätten die werdende Mama einfach überwältigt.

Mario und Ann-Kathrin Götze

Ann-Kathrin Götze im Februar 2020

Mario Götze und seine Ehefrau Ann-Kathrin



