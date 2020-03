Oliver Pocher (42) lässt keine Gelegenheit aus, um seinen Diss-Marathon fortzusetzen! Der Comedian hatte via Social Media so heftig gegen Sarah Harrison (28) ausgeteilt, dass sie infolge der vielen Hass-Nachrichten von Usern einen Zusammenbruch erlitten hat. Am Freitag meldete sich die Influencerin nach dem Vorfall zurück und postete ein Babybauch-Foto. Das hat Oli sofort genutzt, um erneut gegen die künftige Zweifachmama zu schießen!

"Uns geht es übrigens schon viel besser und ich werde mich langsam, aber sicher wieder etwas aktiver hier auf Instagram melden", schrieb Sarah zu dem Bild und darauf reagiert der 42-Jährige nun in seiner Story: "Aber gaaanz langsam..." Ob die Worte sarkastisch gemeint sind? "Und da wächst schon ein neuer Instagram-Account! Glückwunsch!", schiebt er noch hinterher und knüpft dabei vermutlich an seine Kritik an. Oliver findet, dass viele Netz-Stars ihren Nachwuchs für Vermarktungszwecke nutzen.

Sarah ist allerdings nicht der einzige Promi, den der Pocher seit Tagen durch den Kakao zieht. Auch Shania Geiss (15) hat schon ihr Fett wegbekommen. Der Spaßvogel hatte ein Video von ihr nachgestellt, in dem sie Sportklamotten beworben hatte. "Wow. Das kann man immer tragen. Ich muss sagen, das ist ja wirklich wie eine zweite Haut", ahmte Oli sie nach.

Instagram / sarah.harrison.official Sarah Harrison im März 2020

Getty Images Oliver Pocher im Dezember 2015 in Köln

Instagram / oliverpocher Oliver Pocher



