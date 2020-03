Oliver Pochers (42) Diss-Tour geht in eine neue Runde! Weil seine Frau Amira sich mit dem COVID-19-Virus angesteckt hat, sitzt das Paar gerade in der häuslichen Quarantäne. Die ungewohnte Freizeit nutzt der Comedian nicht nur dazu, Influencer auf die Schippe zu nehmen, die ihre Umwelt in seinen Augen durch unüberlegte Ausgeh-Aktivitäten in der Corona-Krise gefährden – er nimmt die komplette Insta-Welt aufs Korn. In einem neuen Clip ist Die Geissens-Spross Shania (15) an der Reihe: Oli stellt bauchfrei ihre Videos nach.

In seinem neuesten Instagram-Video hat sich der Blondschopf zum Ziel gesetzt, die viel angepriesenen Produkte der Netz-Bekanntheiten selbst zu testen. Dabei macht er sich vor allem über die Art und Weise von Shanias Werbeaktionen lustig. Mit Teebeutel-Ohrringen, hautengen Sportleggings und im sexy Sport-BH posiert Oli vor der Kamera und führt die heiße Sportmode gekonnt vor. "Wow. Das kann man immer tragen. Ich muss sagen, das ist ja wirklich wie eine zweite Haut. Auch die Pads und so sehen supercool aus und das gibt's in Farben: bunt, normal, weiß, hell, grau", zieht er die übertriebenen Lobeshymnen des Teenagers auf die Outfits ins Lächerliche.

Auch viele andere Stars mischen bei den aktuellen Witz-Aktionen des 42-Jährigen mit und feiern seine Art und Weise, mit der Corona-Situation umzugehen. "10-Minuten-Video? Keine Zeit. Ich bin aufm Sprung, ich muss zum Friseur", kommentiert beispielsweise Sophia Thomalla (30) den Beitrag und spielt damit auf einen zuvor veröffentlichten Clip bezüglich Jennifer Frankhausers (27) Styling-Besuch in Hausarrest-Zeiten an.

Instagram / oliverpocher Oliver Pocher

Instagram / shania__geiss Shania Geiss

Instagram / sophiathomalla Sophia Thomalla, Schauspielerin



