Sarah Harrison (28) meldet sich endlich offiziell zurück! Die vergangenen Tage nahm sich die werdende Mama bewusst eine Social-Media-Auszeit. Der Grund: Der ständige Netz-Schlagabtausch mit Comedian Oliver Pocher (42) war ihr so nahe gegangen, dass sie sogar einen Kreislaufzusammenbruch erlitten hatte und erst einmal kürzergetreten war. Nun geht es für Sarah gesundheitlich bergauf und so langsam wird sie auf ihren Profilen wieder aktiver. Und was darf dabei nicht fehlen? Na klar, ein Babybauch-Update inklusive brandneuem Schnappschuss!

Mittlerweile ist die YouTuberin in der 22. Woche angekommen. Auf ihrem Instagram-Profil teilt sie eine Collage, mit der sie verdeutlicht, was für einen Schub ihr Bauch in der letzten Zeit gemacht hat. "Ich liebe diese Vergleichsbilder. Vor dem Spiegel fällt es mir immer gar nicht so doll auf, wie groß meine Kugel schon ist und ich finde, es sind unglaublich schöne Erinnerungen", schreibt sie dazu. Tatsächlich scheint Baby Harrison in den vergangenen fünf Wochen mächtig gewachsen zu sein.

Seit Sarah weiß, dass sie schwanger ist, freut sie sich vor allem auf eines: auf einen kugelrunden Bauch! "Oh, hi Babybump. Seit einer Woche wächst mein Bauch so rasant und ich freu mich darüber, endlich so richtig schwanger auszusehen", meinte sie Mitte Februar begeistert in einem Beitrag.

Instagram / sarah.harrison.official Sarah Harrison, YouTuberin

Instagram / sarah.harrison.official Sarah Harrison im März 2020

Instagram / sarah.harrison.official Sarah Harrison im Februar 2020



