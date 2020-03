Schon jetzt laufen die Vorbereitungen für Archie Harrisons Geburtstag auf Hochtouren! Der Sohn von Prinz Harry (35) und seiner Frau Herzogin Meghan (38) kam vergangenes Jahr am 6. Mai auf die Welt. Mittlerweile ist der kleine Racker zehn Monate alt und sein erster Geburtstag rückt Tag für Tag näher – und ein Insider verrät nun: Die Feierlichkeiten für den royalen Spross stehen schon fest!

Tatsächlich möchte das Ehepaar den Ehrentag seines Sohnes nicht nur in der neuen Wahlheimat Kanada verbringen, sondern auch in Schottland. Wie ein Insider gegenüber Us Weekly berichtete, wollen die Eltern auf Schloss Balmoral, einem Anwesen von Queen Elizabeth II., ein großes Picknick veranstalten. Die 93-jährige Königin sei größter Vorfreude auf die Feier, da sie ihren kleinen Enkel seit vergangenem Spätsommer nicht mehr gesehen haben soll. Sie sei "sehr aufgeregt", weiß die Quelle.

Zudem soll eine zweite Party in Kanada geplant sein. "Megans Mutter Doria und ihre besten Freundinnen Jessica Mulroney und Abigail Spencer (38) sind eingeladen, mit ihren Familien ein Wochenende bei ihnen zu verbringen", verrät der Informant. An welchen Tagen genau die beiden Termine angesetzt sind, ist allerdings nicht bekannt.

Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan, Archie Harrison und Prinz Harry im Mai 2019

Anzeige

VICTORIA JONES/POOL/AFP via Getty Images Queen Elizabeth II. im Februar 2020

Anzeige

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de