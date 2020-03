Alessandra Meyer-Wölden (37) zeigt zum Ehrentag ihres zweiten Zwillingspaares, wie schön ihr Schwanger-Glow vor ihrer Geburt war. Am Samstag werden die Knirpse der Blondine bereits drei Jahre alt. Gemeinsam mit ihnen und ihren drei weiteren Kindern lebt die 37-Jährige in Miami, wo auch die Kinder-Geburtstags-Fete steigen sollte – wegen der aktuellen Situation fiel die allerdings vorerst aus. Dennoch ließ sich die Ex-Frau von Oliver Pocher (42) etwas Besonderes für ihre Fans einfallen: Den Kids zu Ehren postete sie ein Kugelzeit-Throwback-Pic!

Auf dem Instagram-Bild ist Alessandra zu sehen, wie sie ihren gewachsenen Bauch in die Kamera streckt. Dazu trägt sie ein Blumen-Stirnband und lächelt übers ganze Gesicht. Damals habe sie sich nicht erträumen lassen, dass sie den diesjährigen Geburtstag ihrer Kinder in besonders kleinem Kreis feiern muss: "Ohne Großeltern, Familie oder Freunde. Es ist definitiv keine einfache Situation, trotzdem werden wir versuchen, den Tag für die Kleinen unvergesslich zu machen", beteuerte die Wahl-Amerikanerin in den Kommentaren.

Zwei Twin-Schwangerschaften hat die gebürtige Münchnerin bereits hinter sich – mit dem Comedian brachte sie die Söhne Emanuel und Elian zur Welt, mit ihrem jetzigen Ehemann bekam sie ebenfalls zwei Kids auf einmal. Vor einer weiteren Doppelpacks-Kugelzeit habe die deswegen auch gewisse Sorgen, wie sie im vergangenen Juli gegenüber Promiflash verriet: "Ich habe als zweifache Zwillingsmama sehr großen Respekt vor noch einer Zwillingsschwangerschaft. Ich bin da ja auch ganz offen, wenn ich wüsste, es wäre noch eins, dann würde ich es definitiv noch mal mitmachen."

Anzeige

Instagram / sandymeyerwoelden Alessandra Meyer-Wölden im März 2020

Anzeige

Action Press / Gulotta, Francesco Alessandra Meyer-Wölden im Juni 2019 in München

Anzeige

Getty Images Sandy Meyer-Wölden im Juli 2019



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de