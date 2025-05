Umzugspanne schockt Oliver Pocher: Alessandra gesteht Fehler

Oliver Pocher (47) stand letzte Woche in Köln vor einer echten Überraschung: Während der Comedian gerade dabei war, seine Kinder zur Schule zu bringen, tauchte plötzlich ein Umzugswagen vor der Haustür auf. Ohne jede Vorwarnung wollten drei Mitarbeiter den sorgfältig gepackten 7,5-Tonner mit Habseligkeiten ausladen. Oliver, selbst völlig ahnungslos, musste kurzerhand erklären, dass er von der Aktion nichts wusste. In ihrem gemeinsamen Podcast "Die Pochers! Frisch recycelt" schilderte Ex-Frau Alessandra Meyer-Wölden (42), wie dieses Missverständnis überhaupt passieren konnte – sehr zur Erheiterung der Zuhörer, aber zur Verärgerung von Oliver, der ohnehin kein Fan von Umzügen ist.

Die Hintergründe des Patzers lagen augenscheinlich bei Alessandra, die den Termin in ihrem Kalender versehentlich eine Woche zu spät eingetragen hatte. Sie hatte sich gerade auf dem Weg zum Flughafen befunden, als sie eine aufgeregte Nachricht ihres Ex-Mannes erhielt. "Anrufen, jetzt!!!", stand dort, worauf Alessandra im Nachhinein scherzte, sie habe beinahe einen Herzinfarkt bekommen. Für das Durcheinander entschuldigte sich die Influencerin brav bei ihrem Ex – Hilfe beim Einzug kann sie wohl trotzdem nicht erwarten. "Ich hasse Umzüge", stellte Olli bestimmt klar.

Trotz ihrer gescheiterten Ehe wohnen Olli und Alessandra wieder gemeinsam unter einem Dach. Und das funktioniert trotz der unterschiedlichen Lebensweisen offenbar sehr gut. In ihrem Podcast verriet die Yoga-Liebhaberin, dass sie ihrem Ex sogar hin und wieder die Karten lege – und das ohne jeglichen Widerstand. "Er lässt mich einfach sein und unterstützt mich", schwärmte Alessandra. Olli, der als Zeuge Jehovas aufwuchs, warf scherzend ein: "Solange du nicht von Haus zu Haus gehst, kannst du machen, was du willst."

Instagram / sandymeyerwoelden Oliver Pocher und Sandy Meyer-Wölden

Getty Images Sandy Meyer-Wölden und Oliver Pocher im Mai 2010 in Antibes

