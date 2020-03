Was läuft denn nun wirklich zwischen Johannes Haller (32) und Yeliz Koc (26)? Die beiden ehemaligen Bachelor in Paradise-Teilnehmer scheinen einfach nicht voneinander loszukommen: Schon im vergangenen Jahr hatten sich die Kuppelshow-Kandidaten nach wenigen Monaten getrennt – nur um sich anschließend wieder zu versöhnen. Kurz vor Weihnachten folgte dann erneut das Liebes-Aus. Trotzdem ist Yeliz aktuell bei Johannes auf Ibiza zu Besuch. Getrennt oder wieder in love – wie steht es jetzt wirklich um die beiden?

In einem neuen Instagram-Post gab Johannes nun auf eben diese Frage eine Antwort. Zu zwei gemeinsamen Fotos des vermeintlichen Pärchens schrieb der Lockenkopf: "Mr. & Mrs. On-Off. Wie unser Weg nach der Ausgangssperre weitergeht, wissen wir heute nicht. Müssen wir auch nicht!" Eines stehe jedoch für beide trotz des ungeklärten Beziehungs-Status fest: "Wir sind froh, uns in dieser Zeit zu haben!"

Nach ihrer ersten Versöhnung hatte es für Joliz jede Menge Kritik gehagelt: Böse Zungen warfen dem Paar vor, die Trennung nur als PR-Gag für ihre Teilnahme am Sommerhaus der Stars genutzt zu haben. Das dementierten die Turteltauben jedoch: "Jeder streitet sich! Keine Beziehung oder Freundschaft hat eine Garantie!", erklärte Yeliz damals.

Chris Emil Janßen / ActionPress Yeliz Koc und Johannes Haller

Instagram / johannes_haller Johannes Haller und Yeliz Koc

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc, Reality-TV-Sternchen



